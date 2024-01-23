الهلال يواجه الأهلي البحريني وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض فريق الهلال الكروي الأول عند الساعة 6.15 مساء اليوم على ملعب النادي مواجهته الودية الثانية أمام فريق الأهلي البحريني الكروي في ظل تحضيراته الحالية التي تشهد توقف النشاط الكروي لمنافسات دوري روشن السعودي بسبب مشاركة المنتخب الكروي الأول في بطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا بقطر، وسط غياب 12 لاعبا هلاليا بسبب الارتباط الدولي.

وكان الفريق شارك في مباراة ودية أمام فريق الشعلة (درجة ثانية) وكسبها بـ (3/1)، وسيشارك في مواجهة اليوم لاعب الفريق الجديد البرازيلي رينان لودي بعد انضمامه من صفوف فريق أولبميك مارسليا الفرنسي، إلى جانب ياسر الشهراني بعد تعافيه من الإصابة.

يشار إلى أن الهلال سيواجه إنتر ميامي الأمريكي في الـ29 من يناير ضمن بطولة كأس موسم الرياض، قبل مغادرته إلى قطر الجمعة في الـ 2 فبراير المقبل لمواجهة الغرافة القطري السبت 3 فبراير، ثم يعود إلى السعودية، ويختتم فترة التوقف بمواجهة النصر في الـ8 من فبراير ضمن مباريات كأس موسم الرياض.