شكرا لقرائتكم خبر ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حملته الناجحة نحو التتويج بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

وتأهل ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، للدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه أمس على الأمريكي تايلور فريتز في دور الثمانية للمسابقة، حيث استغرقت المباراة 3 ساعات و45 دقيقة.

ويتطلع ديوكوفيتش (حامل اللقب) للتتويج باللقب للمرة الـ11 في مسيرته الحافلة مع اللعبة البيضاء، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولة أستراليا.

ولم يخسر ديوكوفيتش، الذي يسعى للتتويج بلقبه الـ25 في بطولات جراند سلام وتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على المسابقات الأربع الكبرى، أي مباراة في ملبورن بعد تجاوزه دور الثمانية.

وكان النجم الصربي (36 عاما) يعاني من المرض مع بداية البطولة، لكنه تمكن من الفوز بمباراتين طويلتين، والآن يقدم عروضا قوية في البطولة، التي تقام منافساتها بمدينة ملبورن الاسترالية.