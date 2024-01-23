العراق يستعد للأدوار الإقصائية على حساب فيتنام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقب حسمه التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، وضمان صدارة المجموعة الرابعة، يطمح منتخب العراق للحفاظ على العلامة الكاملة، حينما يواجه منتخب فيتنام اليوم.

ويختم المنتخب العراقي مسيرته في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية المقامة حاليا في قطر، بمواجهة نظيره الفيتنامي بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، التي تشهد مواجهة أخرى في التوقيت بين منتخبي اليابان وإندونيسيا.

ويتربع المنتخب العراقي، الذي يطمح للتتويج بلقبه الثاني في أمم آسيا بعد نسخة المسابقة عام 2007، على صدارة المجموعة بـ6 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام منتخبي اليابان، الذي يمتلك 4 ألقاب في المسابقة، وإندونيسيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب. فيما يقبع منتخب فيتنام في المؤخرة بلا رصيد من النقاط.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ6 في البطولة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وحسم منتخب العراق وجوده على قمة المجموعة، بعدما استهل لقاءاته في البطولة بالفوز 1/3 على إندونيسيا في الجولة الأولى، قبل أن يحقق انتصارا تاريخيا 2/ 1 على منتخب اليابان، الجمعة الماضي في الجولة الثانية.

وكان الفوز على اليابان هو الأول للمنتخب الملقب بـ(أسود الرافدين) على منتخب (الساموراي) في اللقاء الثالث الذي جرى بينهما بالبطولة القارية، علما بأنه أول انتصار أيضا للعراق على اليابان منذ ما يقرب من 42 عاما في مختلف المسابقات.

وربما يقرر الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، الدفع ببعض العناصر البديلة في لقاء فيتنام، لإراحة النجوم الأساسيين، وتوفير الجهد للمباريات المقبلة التي تنتظر الفريق بالأدوار الإقصائية، ولا سيما بعد ضمان الصدارة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق مباراته القادمة بالبطولة في دور الـ16، الاثنين القادم، أمام صاحب المركز الثالث في أي من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة، على ملعب (خليفة الدولي).

وفي المباراة الأخرى، يتطلع منتخبا اليابان وإندونيسيا لحصد النقاط الثلاث، من أجل التقدم للمركز الثاني في ترتيب المجموعة والصعود للأدوار الإقصائية، لملاقاة متصدر المجموعة الخامسة في دور الـ16 على ملعب (الثمامة) في 31 يناير الجاري.

قبل مواجهة العراق وفيتنام