ماتيوس ينتقد تعامل توخيل مع لاعبي بايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد لوثار ماتيوس، كبير خبراء كرة القدم الألمانية، إدارة توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عقب خسارة الفريق المفاجئة صفر / 1 أمام ضيفه فيردر بريمن الأحد، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

ويحتل بايرن، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة، المركز الثاني في ترتيب المسابقة حاليا، بفارق 7 نقاط خلف بايرليفركوزن (المتصدر).

وكتب ماتيوس في عموده بشبكة (سكاي) «ينبغي أن تناقش الأمور بشكل أكثر وضوحا داخليا ولا تتحدث كثيرا علنا، ولكن هذه هي الطريقة التي يضعف بها توخيل لاعبيه الأقوياء، الذين يملكون عقلية رائعة مثل جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا».

وقال نجم بايرن السابق «عندما يقف المدرب بعد الهزيمة ويلقي اللوم فقط على الفريق، كما فعل توماس توخيل بعد الخسارة صفر / 1 أمام فيردر بريمن، فهذه صفعة على وجه اللاعبين».