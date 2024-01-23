مدرب الأهلي السابق: تريزيجيه لاعب كبير وقادر على تعويض صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - يرى الهولندي جو بونفرير المدير الفني السابق لنيجيريا والأهلي، أن محمود تريزيجيه هو أفضل من يقود خط هجوم مصر في غياب صلاح.

وقال بونفرير، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "منتخب مصر كان محظوظا بتعادل غانا ضد موزمبيق".

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وأضاف: "منتخب مصر لا يظهر بشكل جيد بسبب اختلاف طرق اللعب في الدوري المصري عن طريقة لعب روي فيتوريا في المنتخب".

وتابع: "بتوجب زيادة اللعب بمهاجمين لتزداد قوة المنتخب المصري".

وعن غياب صلاح للإصابة، علق: "صلاح لاعب محوري وغيابه بالطبع مؤثر، لكن تريزيجيه هو أفضل لاعب لتعويض غيابه وقيادة هجوم منتخب مصر فهو لاعب كبير".