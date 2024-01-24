جناح مانشستر سيتي السابق يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، عن وجود تطورات جديدة متعلقة بمستقبل كارلوس بورخيس، جناح نادي أياكس أمستردام الحالي ومانشستر سيتي السابق.

ورحل بورخيس عن صفوف مانشستر سيتي خلال صيف العام الماضي، وذلك من أجل الانتقال إلى نادي أياكس.

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لكن أياكس يمر بفترة صعبة هذا الموسم وعجز بورخيس عن إثبات نفسه مع النادي الهولندي.

ذكر الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، أن بورخيس يحظى باهتمام من قبل نادي نوتينجهام فورست للتعاقد معه خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري في يناير.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي في تويتر: “نوتينجهام فورست يجري محادثات متقدمة للتعاقد مع كارلوس بورخيس من أياكس على سبيل الإعارة”.

وأضاف رومانو في حديثه: “المفاوضات جارية، وقد تواصل نوتينجهام فورست مع أياكس لإعادة كارلوس إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأتم: “نوتينجهام فورست يريد بورخيس وجيوفاني رينا، نجم نادي بوروسيا دورتموند”.