الامارات | ميثاء بنت محمد تقود الإمارات أمام بنجاش في «فضية البولو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات في الجولة الثانية من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024 «هانديكاب 20 جول»، المقامة حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، أمام فريق بنجاش بقيادة حيدر ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور مع فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور.

وكان فريق الإمارات قد تغلب بصعوبة في الجولة الافتتاحية على «ذئاب دبي» بفارق هدف، بعد انتهاء نتيجة الأشواط الخمسة بالتعادل 8-8، في حين خسر بنجاش من الحبتور بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف. ويدخل فريق الإمارات اللقاء واضعاً نصب عينيه، تحقيق الفوز قبل مواجهته الحاسمة في الجولة الأخير أمام فريق الحبتور، الذي يسعى لاستغلال الحالة المعنوية والفنية التي عليها نجومه للفوز، رغم قوة فريق «ذئاب دبي» الذي أدى مباراة قوية أمام فريق الإمارات، وكان قاب قوسين من الفوز في أكثر من مناسبة.