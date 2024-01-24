الامارات | 12 دولة تشارك في «بارالمبية» غرب آسيا «الشارقة 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة المقررة خلال الفترة من 27 حتى الثالث من فبراير المقبل، عن مشاركة 12 دولة هي: الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسورية والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان واليمن. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، أمس، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوع، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الدكتور طارق بن خادم، ورئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي الدكتور عبدالرزاق الرشيد، ومدير عام الدورة أحمد السويدي. وأوضحت أن الفرق ستتنافس في سبع رياضات هي: ألعاب القوة، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، كرة الهدف، كرة السلة للكراسي المتحركة، البوتشيا ورفعات القوة.