الامارات | الركراكري يعلن مفاجأة سارة لـ "أسود الأطلس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، أن مدافع الفريق نصير مزراوي، قد يكون جاهزاً لمواجهة زامبيا في آخر مباريات الفريق بالمجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا.

تعرض مزراوي للإصابة بتمزق عضلي الشهر الماضي أثناء مشاركته مع بايرن ميونخ في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، ولم يظهر في أول مباراتين مع منتخب بلاده في البطولة أمام كل من تنزانيا التي فاز فيها منتخب المغرب 3-0، والتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1.

وقال الركراكي في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية: "لا أعلم من أين حصلت على المعلومات التي تؤكد أن بايرن ميونخ يسعى لإعادته مجدداً، لكننا لدينا كل الحقوق في ذلك أثناء تواجده معنا بكأس أمم أفريقيا".

وأضاف: "إنه معنا، إلى جانب ذلك من الممكن أن يلعب في مباراة اليوم".

وتابع: "لا توجد مباريات سهلة، نسعى لحجز المركز الأول".

وأوضح: "نستحق ذلك التأهل، ليس لدينا وقت للراحة ونركز على الحصول على النقاط الثلاث، ستكون مباراة تكتيكية أمام زامبيا، إنهم منافس جيد".

وواصل: "ليس لدينا غيابات ونسير على خطتنا في تلك البطولة، أهدرنا المزيد من الطاقة أمام الكونغو الديمقراطية، لكن هذا ما حدث".