الامارات | طلب غريب من بنزيما.. سيرحل مؤقتاً عن اتحاد جدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الرحيل "مؤقتاً" عن صفوف ناديه اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم بسبب معاناته من ضغوطات، كما كشف مصدر مقرّب من النادي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

بات من الواضح أن التقاعد الذهبي المبكر مهاجم ريال مدريد الاسباني السابق في المملكة العربية السعودية أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا. تحت وقع انتقادات بسبب أدائه المتوسط جدا منذ وصوله في يونيو، يبدو لاعب صاحب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 2022 مستعدًا لإغلاق هذا الفصل من مسيرته الاحترافية بسرعة كبيرة، لمحاولة الانطلاق من جديد في آفاق أخرى.

وأوضح المصدر أن اتحاد جدة عرض على بنزيمة الإعارة إلى فريق آخر في الدوري السعودي، لكن اللاعب الذي يشعر بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد بسبب الضغط، رفضها مفضلا العودة الى اللعب في القارة العجوز.

ولم يرغب مصدر مقرّب من بنزيمة الذي ينتهي عقده مع الاتحاد عام 2026، تأكيد خبر طلب رحيله.

ويُعدّ بنزيمة، البالغ من العمر 36 عاما، أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، وذلك بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن تشلسي قد يكون مهتماً بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 بالإعارة خلال سوق الانتقالات الحالي.

- ليس هناك خيارات كثيرة لرحيله -وعاد بنزيمة الذي ابتعد عن فريقه منذ أسابيع، إلى جدّة الخميس الماضي، بعد 17 يوماً من الغياب.

وكان المهاجم الدولي السابق حصل على إجازة من ناديه لثلاثة أيام "لظروفٍ خاصّة" وسافر إلى مدريد في 28 ديسمبر بعدما عطّل حسابه على إنستغرام الذي يتابعه 76 مليون شخص.

ومنذ عودته الخميس، يتدرب الفرنسي "وحده" في جدة ولم ينضم إلى زملائه الذين يتدربون منذ 12 الشهر الحالي في دبي "لأسباب تأديبية".

وقال المصدر الثلاثاء إن اجتماعاً "حيوياً جداً وساخناً" بشأن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مراتٍ مع ريال مدريد الإسباني، عُقد الجمعة بين مجلس إدارة النادي والمدرب الأرجنتيني مارسيل غاياردو وبنزيمة.

وسجّل الفرنسي 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في الدوري، بعيداً جداً عن زميله السابق في ريال رونالدو الذي يتصدّر ترتيب الهدّافين بـ20 هدفاً بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

اندلعت شرارة الانتقادات عندما أهدر بنزيمة ركلة جزاء في المباراة ضد الأهلي المصري في مونديال الأندية في 15 ديسمبر الماضي ما أثار غضب جماهير الاتحاد بشكل خاص، خصوصاً وأنه كان مستضيفاً للبطولة لكنه خرج خالي الوفاض بعد مباراتين فقط.

كما أن نادي اتحاد جدة الذي يحتل المركز السابع في الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدّر، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، هو الأقل حصداً للنقاط من بين الأندية التي دخلت خطّة نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

نتائج مخيّبة أدت إلى إقالة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو والتعاقد مع غاياردو دون أن تتغيّر الأمور.

وعلى الرغم من وضعه الرياضي الدقيق وصعوبة التأقلم مع بيئته الجديدة، لا يملك بنزيمة الكثير من الخيارات للهروب من منفاه الذهبي. لا يمكن لأي فريق في أوروبا أن يضاهي مكافآته، ولن تتخلى السعودية بسهولة عن نجم متوّج بالكرة الذهبية تم التعاقد معه ليكون واحداً من السفراء الرئيسيين لـ"قوتها الناعمة".

لكن مصدر مقرّب من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أشار إلى أنه "لا يوجد خيار أمام بنزيمة للرحيل هذا الشهر".

وجاء قرار بنزيمة بعد أيام قليلة من إعلان لاعب وسط ليفربول السابق الدولي الإنكليزي جوردان هندرسون رحيله عن صفوف الاتفاق والتعاقد مع أياكس أمستردام الهولندي كاشفاً بأن الأشهر الستة في السعودية كانت "صعبة".

من جهته، قال الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر إن الكثير من الوافدين إلى الملاعب السعودية لم يكونوا "مرتاحين"، مضيفاً أنه يمكن أن يرحل "إذا استمرت هذه الديناميكية"، قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

ويستأنف الدوري السعودي منافساته في السابع من شباط/فبراير المقبل.