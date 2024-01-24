تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو اليوم في كأس إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لملاقاة نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد تغلب على أونيونيستا سالامنكا في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصحح أوضاعه بعد خسارة السوبر الإسباني، خاصة بعد الفوز المثير على ريال بيتيس مساء أمس، الأحد، في الدوري الإسباني، بينما أتلتيك بيلباو فقد وصل إلى هذا الدور بعد تجاوز ديبورتيفو ألافيس على ملعبه بثنائية نظيفة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية وعشر والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة SSC Sport1، بصوت المعلق عيسى الحربين.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: بيدري، جوندوجان، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

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