نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري السعودي

حسم سيرخيو أريباس نجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد السابق وألميريا الحالي، موقفه من الإنتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت عدة تقارير اشارت إلى أن سيرجو أريباس تلققى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، للانتقال إليه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وانضم أريباس إلى صفوف ألميريا خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، والحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

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ووفقًا لصحيفة “ماركا”، أن سيرجيو أريباس تحدث مع وكيل أعماله مطالبا بعدم الحديث بشأن أي عروض في الفترة الحالية من الدوري السعودي، للتركيز على موسمه مع ألميريا.

واستطاع أريباس صاحب الـ21 عامًا، أن يسجل 21 هدفًا مع فريق ريال مدريد كاستيا في 14 مباراة، وصنع 7 أهداف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي لن يفرط في خدمات أريباس الذي سجل 5 أهداف معه خلال الموسم الجاري.

وكان نادي ألميريا قد خسر أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني “الليجا”.