الزمالك يكشف سبب غياب روقا عن لقاء أم صلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سبب غياب محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأبيض ، سبب غيابه عن مواجهة أم صلال الجارية الآن وديًا في بطولة الوحدة بالإمارات.





وقال طبيب الزمالك، أن اللاعب تعرض صباح اليوم لارتفاع شديد في درجة حرارة وإعياء شديد ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم : إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

بينما يخوض الفريق القطري اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى : سامي البليدي.

خط الدفاع: مروان لواداني - وليد فتحي - علي عفيف.

خط الوسط : عبد الرحمن رفعت - فيكتور لكال - ناصر إبراهيم - خالد وليد - عبد الرحمن فايز .

خط الهجوم: كينجي كوري - مشعل الشماري.