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الزمالك يكشف سبب غياب روقا عن لقاء أم صلال

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سبب غياب محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأبيض ، سبب غيابه عن مواجهة أم صلال الجارية الآن وديًا في بطولة الوحدة بالإمارات.
 


وقال طبيب الزمالك، أن اللاعب تعرض صباح اليوم لارتفاع شديد في درجة حرارة وإعياء شديد ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع:  حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.
خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .
خط الهجوم :  إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " ".

بينما يخوض الفريق القطري اللقاء بكل من ..
حراسة المرمى : سامي البليدي.
خط الدفاع: مروان لواداني - وليد فتحي - علي عفيف.
خط الوسط :  عبد الرحمن رفعت - فيكتور لكال - ناصر إبراهيم - خالد وليد - عبد الرحمن فايز .
خط الهجوم:  كينجي كوري - مشعل الشماري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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