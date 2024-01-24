موعد مواجهة الأهلي الأفريقية المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهته الأفريقية المقبلة ، بملاقاة شباب بلوزداد الجزائري ، أحد يومي 17 أو 18 فبراير المقبل ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويلعب الأهلي المواجهة محتلاً صدارة ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط ، بينما يأتي فريق شباب بلوزداد ثالثًا بـ 4 نقاط.

معسكر الأهلي بالإمارات ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد تعرض للخسارة أمام نظيره الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأمس على ملعب اتحاد كلباء الإماراتي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، على الدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في معسكر الأهلي المقام حاليًّا بالإمارات لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

كما شهدت المباراة مشاركة الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد، الذي احتسبت له ضربة جزاء نفذها رامي ربيعة اصطدمت بالقائم وخرجت خارج الملعب، فيما سجل هدف الأهلي محمد الضاوي كريستو.

ويخوض الأهلي مباراته الودية الثانية خلال المعسكر المقام حاليًّا بالإمارات أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

وانطلق معسكر الأهلي يوم السبت الماضي بإمارة عجمان بالإمارات.