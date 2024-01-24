نادٍ إنجليزي يستهدف التعاقد مع أوسيمين

كشفت تقارير صحفية، أن النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي، بات على رادار الدوري الإنحليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقاد أوسمين منتخب نيجيريا إلى التأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في دولة كوت ديفوار.

ووفقًا لصحيفة لاجازيتا الإيطالية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع فيكتور أوسيمين خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشيلسي مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد فيكتور أوسيمين في الصيف المقبل.

وكان نادي نابولي جدد عقد المهاجم النيجيري حتى عام 2026، فيما يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب يصل إلى 130 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن أوسيمين ارتبط اسمه بشكل كبير بالانتقال إلى أندية الدوري السعوي خلال الفترة الماضية.

وكان أوسيمين قد قال في تصريحات صحفية لشبكة “CBS” خلال الساعات القليلة الماضية: “الدوري الإنجليزي الممتازهو أحد أكبر الدوريات في العالم، ولكنني أريد إنهاء الموسم مع نابولي بقوة ثم اتخاذ القرار الذي اتخذته بالفعل”.