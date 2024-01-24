موعد مباراة الأردن والبحرين في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي المنتخب الأردني نظيره منتخب البحرين غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم آسيا 2024، والمقامة في قطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، على إستاد " خليفة الدولي" بقطر.

ويشارك المنتخب الأردني في المجموعة الخامسة بالبطولة، إلى جانب كلا من " كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا".

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، " Alkass EXTRA HD1"، بالإضافة إلى شبكة قنوات " Abu Dhabi Asia 1".

ويدخل منتخب الأردن المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب مجموعته، المجموعة الخامسة بالبطولة، برصيد 4 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد منتخب البحرين في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط من نفس عدد المباريات.

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