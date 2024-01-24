إصابة لاعب الزمالك ونقله إلى المستشفى في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لنادي للزمالك، لإعياء شديد صباح اليوم، خلال التواجد في معسكر الفريق بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق، وفقا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط تعرض لارتفاع درجة حرارة وإعياء شديد صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح طبيب الزمالك، أنه وبالاتفاق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، تم اصطحاب اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من فندق الإقامة لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته.

ويخوض الفريق الأبيض خلال الوقت الحالي، مواجهة ودية مع أم صلال القطري، ضمن تحديد المركز الثالث ببطولة الوحدة الإماراتي.

اقرأ أيضا:

"أنا سايب رجالة".. تفاصيل جلسة الوداع بين صلاح ولاعبي المنتخب

"بيسمع الكلام".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن ما فعله كلوب مع صلاح (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

منافس مصر.. المواعيد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)