تضارب موقف الاتحاد المصري.. القصة الكاملة لإصابة صلاح والعودة إلى إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصل محمد صلاح قائد منتخب مصر، إلى إنجلترا صباح اليوم الأربعاء، للانضمام إلى صفوف فريقه ليفربول وبدء العلاج، عقب التعرض للإصابة في مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبدأت قصة صلاح بالإصابة في مباراة غانا، وإعلان الاتحاد المصري بعدها غياب صلاح مباراتين عن صفوف المنتخب، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخليفة، وظهر لاعب ليفربول بعدها في المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر، وقال: "هذا منتخب مصر ليس منتخب صلاح"، وكشف عن وجود اتفاق بين المنتخب وفريقه بخصوص إصابته.

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، اقتراب عودة صلاح إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد الإصابة مع منتخب مصر، لكن لا يمكن لصلاح المشاركة مع ليفربول في المباريات المقبلة، خلال خوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، دون الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم، وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أعلن بعدها الاتحاد المصري لكرة القدم سفر صلاح إلى إنجلترا لتلقي العلاج، وقال: "صلاح يحضر مباراة كاب فيردي ويسافر لإنجلترا عقب المباراة، بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة و بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غداً لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وبرر محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تضارب موقف الاتحاد بغيات صلاح مباراتين والاتفاق مع ليفربول على عودته، وقال خلال تصريحات تلفزيونية: "صلاح يعاني شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، حين صدر بيان اتحاد الكرة الأول بأن صلاح سيغيب لمباراتين فقط لم نكن قد أجرينا سوى أشعة واحدة على صلاح، ولكن بعد الأشعة الثانية وجدنا أنها أكبر".

وأًصدر ليفربول الإنجليزي، بيانا رسميا، حول إصابة صلاح وذكر فيه: "محمد صلاح سيعود إلى مركز تدريبات النادي يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيلي مكثف مع فريق ليفربول الطبي لعلاج الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي، الإصابة، التي كانت أسوأ مما كان يُخشى في البداية، أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الإفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول، سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية إذا تأهلت مصر للنهائيات".

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