دوري أبطال أوروبا: إنتر يواصل انطلاقته المثالية وليفربول يسقط بهدف أوسيمهن

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : واصل إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا في الموسم الماضي انطلاقته المثالية بفوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 3 0، فيما فشل ليفربول الإنكليزي في تعويض خسارته المحلية الاولى ليسقط قاريا أمام مضيفه غلطة سراي التركي 0 1، الثلاثاء ضمن دور المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

على ملعب جوزيبي مياتسا في ميلانو، سجل ثلاثية إنتر قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (30 و65) والهولندي دنزل دمفريس (34).

وبعد تعافيه من هزيمته القاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 5 في نهائي الموسم الماضي وخسارته لقب الدوري في الرمق الاخير، استهل إنتر مشواره في المسابقة القارية بفوز مستحق على أياكس أمستردام الهولندي 2 0.

في المقابل، تلقى بدأ سلافيا براغ خسارته الاولى بعدما بدأ مشواره بالتعادل مع بودو غليمت النروجي 2 2.

والتقى الفريقان مرتين منذ عام 2019، وكانت الغلبة في المواجهة الأخيرة لصالح "نيراتسوري" (3 1).

وبخلاف الجولة الأولى، اعتمد الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر على الالماني يان بيسيك في الدفاع والثنائي البولندي بيوتر جيلينسكي والكرواتي بيتار سوتشيتش في خط الوسط. فيما حافظ على الثنائي الفرنسي ماركوس تورام ومارتينيس في الهجوم.

وسدد تورام كرة قوية بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس يندريتش شتانيك (14).

وكاد مارتينيس أن يفعلها برأسية قوية مرت فوق العارضة (24)، قبل أن يهز الشباك بعدما استفاد من خطأ في تشتيت الكرة لحارس الضيوف الذي سدد بين قدمي قائد إنتر فلم يجد صعوبة في ايداعها المرمى الخالي (30).

وضاعف دمفريس النتيجة بعد أربع دقائق بتسجيله الهدف الثاني بعد كرة عرضية من تورام إلى القائم القريب، تابعها الهولندي بقدمه اليمنى في الشباك.

وباغت مارتينيس حارس الضيوف بتسديدة، لكن الحارس شتانيك أمسكها (57).

وقضى مارتينيس على آمال سلافيا براغ في العودة إلى اجواء اللقاء بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد تمريرة من أليساندرو باستوني، فتجاوز الحارس شتانيك وسدد في المرمى (65)، قبل أن يخرج بعد دقيقتين ويحل نيكولو باريلا بدلا منه.

كما ترك تورام مكانه لمواطنه الشاب أنج يوان بوني (18 عاما).

أوسيمهن يسجل ويخرج مصابا

وعلى ملعب رامس بارك في اسطنبول، فشل ليفربول في استعادة توازنه بعد الهزيمة القاتلة في الوقت بدل الضائع التي تلقاها السبت في الدوري على يد مضيفه كريستال بالاس 1 2، ومني بخسارة مفاجئة.

وكان ليفربول استهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بخمسة انتصارات متتالية، لكنه سقط أمام بالاس بطل الكأس.

وسبق أن حقق ليفربول فوزا مثيرا على أتلتيكو مدريد الإسباني 3 2 في الجولة الاولى، فيما تعرض غلطة سراي لخسارة ثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت الالماني 1 5.

وفي أبرز تبديلات الهولندي آرنه سلوت مدرب ليفربول، أبقى المهاجم المصري محمد صلاح والوافد الجديد السويدي ألكسندر أيزاك على دكة البدلاء، مفضلا الزج بالمهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكيه.

وهي أول مواجهة بين "الريدز" وغلطة سراي منذ فوز الأخير بنتيجة 3 2 في دوري أبطال أوروبا في كانون الأول/ديسمبر 2006.

بكّر اصحاب الارض في الضغط بهجمة سريعة على الجهة اليسرى، فاقتحم باريس ألبير يلماز منطقة الجزاء الإنكليزية منفردا وواجه الحارس البرازيلي أليسون الذي صد الكرة بنجاح (2).

ولم يتأخر غلطة سراي في افتتاح التسجيل بعد خطأ من المجري دومينيك سوبوسلاي على يلماز داخل المنطقة المحرمة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن بنجاح في قلب المرمى (16).

وهو الهدف العاشر للمهاجم أوسيمهن في المسابقة القارية الام، ليصبح أول لاعب نيجيري يصل إلى هذه العتبة.

وتطاول الفرنسي إبراهيما كوناتيه برأسه لركنية الهولندي كودي خاكبو من اليسار، لكن كرته مرت بجوار المرمى (33).

بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، استغل أوسيمهن تمريرة ضعيفة من كوناتيه لينقض على الكرة وينطلق نحو منطقة الجزاء ويسددها قوية تألق أليسون في التقاطها بعدما ارتمى ارضا لكنه اصيب، فخرج وحلّ الجورجي جيورجي مامارداشفيلي بدلا منه في ضربة معنوية للريدز.

ودخل صلاح وأيزاك إلى أرض الملعب في الدقيقة 62، وغادر أوسيمهن وهو يعرج ليحل الارجنتيني ماورو إيكاردي بدلا منه (71).