هل يفكر الأهلي في ضم محمد أبو جبل بعد إصابة الشناوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع حقيقة تفكير النادي الأهلي في التعاقد مع محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، خلال الفترة الحالية، بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، للإصابة، بخلع في الكتف، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، في مواجهة الرأس الأخضر التي أقيمت أول أمس الإثنين في ختام مباريات دور المجموعات، وتوجه مباشرة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "الأهلي سوف ينظر أولا للتقرير الطبي ومدة الغياب، وفي حال غياب الشناوي مدة تصل إلى أربعة أشهر سوف يتم النظر للتعاقد مع حارس جديد".

وأضاف: "بالطبع محمد أبو جبل من أفضل الحراس في مصر حاليا، وسوف يحرس مرمى المنتخب الوطني في باقي مباريات كأس الأمم الأفريقية، ولكن الأمر لم يتم مناقشته بالشكل الجدي حتى الآن".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يخوض معسكر حاليا في دولة الإمارات العربية، استعدادا لاستئناف المباريات مرة أخرى، وخاض مباراة ودية أمس مع فريق الأخدود السعودي وتلقى الخسارة 2\1.

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