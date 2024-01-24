اخبار الرياضه

تاريخ مواجهات الرأس الأخضر وموريتانيا قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب الرأس الأخضر نظيره منتخب موريتانيا، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكان منتخب الرأس الأخضر تمكن من الصعود إلى دور الدور المقبل من البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب موريتانيا من ضمن أحسن ثوالث برصيد 3 نقاط.

وستقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يناير الجاري، على ملعب " فيليكس أفوي بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في لقائين قبل ذلك، تمكن المنتخب الموريتاني من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، فيما حسم التعادل اللقاء الآخر بينهما.

ونجح لاعبو المنتخب الموريتاني من تسجيل هدفين في مرمى منتخب الرأس الأخضر، فيما تلقت شباكهم هدفاً واحداً.

اقرأ أيضًا:

تحت رحمة اتحاد الكرة .. الفيفا يمنع صلاح من المشاركة مع ناديه وعقوبات في حالة المخالفة (لائحة)

"صدام العمالقة".. أول مباراة يتم تحديدها في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا