تاريخ مواجهات الرأس الأخضر وموريتانيا قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب الرأس الأخضر نظيره منتخب موريتانيا، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكان منتخب الرأس الأخضر تمكن من الصعود إلى دور الدور المقبل من البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب موريتانيا من ضمن أحسن ثوالث برصيد 3 نقاط.

وستقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يناير الجاري، على ملعب " فيليكس أفوي بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في لقائين قبل ذلك، تمكن المنتخب الموريتاني من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، فيما حسم التعادل اللقاء الآخر بينهما.

ونجح لاعبو المنتخب الموريتاني من تسجيل هدفين في مرمى منتخب الرأس الأخضر، فيما تلقت شباكهم هدفاً واحداً.

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