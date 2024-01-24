ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم بث مباشر في كأس ملك إسبانيا – السعودية

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم بث مباشر في كأس ملك إسبانيا ، ويحل نادي برشلونة ضيفًا على أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس ضمن منافسات دور ربع النهائي في كأس ملك إسبانيا 2024 ، وبرشلونة نجح في التفوق على أونيونيستا سالامنكا في دور الـ 16 بثلاثية لهدف ليصحح أوضاعه بعد خسارة السوبر الإسباني، خاصة بعد الفوز المثير على ريال بيتيس مساء أمس، الأحد، في الدوري الإسباني.

أما أتلتيك بيلباو فقد وصل إلى هذا الدور بعد تجاوز ديبورتيفو ألافيس على ملعبه بثنائية نظيفة.

متى موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024؟

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2024 هو يوم الأربعاء 24 يناير/ كانون ثانٍ على ملعب سان ماميس.

وتنطلق المباراة في الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تمتلك شبكة قنوات SSC الحقوق الحصرية لبطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها.

وخصصت الشبكة قناة SSC Sports 1 HD لإذاعة لقاء أتلتيك بيلباو وبرشلونة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق شاهد.

من معلق مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024؟

خصصت شبكة قنوات SSC المعلق عيسى الحربين لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق أتلتيك بيلباو - برشلونة الأربعاء 24 يناير 2024

23:30 السعودية، 22:30 مصر SSC Sports 1 HD

شاهد سان ماميس عيسى الحربين

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا 2024

يتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مباراة ريال بيتيس بالتشكيل التالي:-

خطة اللعب: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالدو أراوخو - جيوليس كوندي.

بيدري - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يمال

تشكيل أتليتكو بيلباو المتوقع

حراسة المرمى: سيمونية

خط الدفاع: إنيوسا، غابي، يورينتي، جاريكا

خط الوسط: مورينو، ويليام كارفاخال، نيكولاس باريخو

خط الهجوم: ريتشارليسون، إياغو فيلا، إينياكي ويليامز

يدخل برشلونة المباراة وهو في وضع جيد، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، كما أنه فاز في آخر مباراتين له في الدوري. ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاقتراب أكثر من تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا.

يدخل أتلتيك بيلباو المباراة وهو في وضع جيد أيضًا، حيث يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، كما أنه فاز في آخر مباراتين له في الدوري. ويسعى أتلتيك بيلباو لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تحقيق مفاجأة وإخراج برشلونة من البطولة.