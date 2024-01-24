برشلونة يرفض التفريط في نجمه خلال الميركاتو الحالي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف نادي برشلونة، من فكرة بيع أوريول روميو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

روميو كان قد انضم لبرشلونة قادما من جيرونا في بداية الموسم الحالي.

لكنه لم يحصل على مركز أساسي في برشلونة منذ انتقاله للفريق، ويفضل المدرب تشافي هيرنانديز لاعبين آخرين.

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وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، هناك اهتمام من جانب نادي بشكتاش التركي، للتعاقد مع روميو خلال شهر يناير الجاري.

لكن إدارة نادي برشلونة ترفض فكرة رحيل لاعب خط الوسط الدفاعي في الميركاتو الحالي، خاصة أن عرض النادي التركي منخفض القيمة المالية.

كما أن اللاعب لا يريد المغادرة، وهو مقتنع بأنه سيحصل على الفرصة في الوقت المناسب مع البارسا.

لذلك فإن برشلونة لن يبيع روميو ما لم يصل عرض مالي مناسب لا يمكن رفضه، بسبب أن عدد اللاعبين في الفريق قليل، كذلك المساحة التي سيُوفرها رحيله ضئيلة جدًا.

ومن المقرر أن يتم تقييم موقف روميو مرةً أخرى، في نهاية الموسم، مع الأخذ في الاعتبار أن ناديه السابق جيرونا قد يفكر في استعادته مرة أخرى.

يذكر أن صاحب الـ 32 عاما شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم في 17 مباراة وصنع خلالهم هدفا وحيد.