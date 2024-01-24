تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره فولهام، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلعب ليفربول ضد فولهام، اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وستقام مباراة ليفربول ضد فولهام، على ملعب كرافن كوتيج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيتم نقل أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس الرابطة الإنجليزية، عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: إليوت، ماك أليستر، جرافينبيرخ.

الهجوم: جاكبو، لويس دياز، داروين نونيز.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول كان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أنفيلد، بنتيجة هدفين مقابل هدف.