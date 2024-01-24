تعرف على تاريخ مواجهات البحرين والأردن قبل لقائهما في كأس أمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر، قمة عربية تجمع بين منتخبي الأردن والبحرين غداً، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، على ملعب " خليفة الدولي" بقطر.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 23 التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق وأن تواجها معاً في 22 مباراة سابقة ما بين رسمية وودية، منذ المواجهة الأولى بينهما في أبريل 1966 في إطار بطولة كأس العرب.

نجح المنتخب الأردني من تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات، وحضر التعادل في 4 مباريات.

وأكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، كان لصالح المنتخب الأردني، عندما تمكن من تحقيق الانتصار في أول لقاء يجمع بين المنتخبين ببطولة كأس العرب عام 1966 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل لاعبو المنتخب الأردني 27 هدفاً في شباك منتخب البحرين، بينما استقبلت شباكهم 16 هدفاً

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