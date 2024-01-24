رسميا.. فسخ عقد مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن صادي وليد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم فسخ عقد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي نظرا لسوء النتائج.

وجاء ذلك القرار بعد خسارة منتخب الجزائر من موريتانيا والخروج من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وحرص جمال على تحية جميع اللاعبين قبل عودتهم إلى الجزائر.

وفي المباراة الأولى تعادل منتخب الجزائر مع أنجولا بنتيجة 1-1، ثم التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، واختتم البطولة بالخسار 1-0 من موريتانيا.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها منتخب الجزائر في التأهل إلى دور الـ16.

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