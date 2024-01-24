بمشاركة ديانج.. مالي تتعادل مع ناميبيا ويتأهلان لدور ال16

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل منتخب مالي مع نظيره ناميبيا سلبيا دون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث ضغط منتخب مالي منذ البداية، وسيطر على المباراة، بينما اعتمد المنافس على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وشهدت المباراة مشاركة أليو ديانج نجم فريق الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي، وتم استبداله في الدقيقة 68 باللاعب محمد كامارا.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما رفع منتخب ناميبيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وصعد الثنائي بشكل رسمي لدور ال16 من البطولة.

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