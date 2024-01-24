المنتخبات المتأهلة من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حسم التعادل السلبي مباراة تونس ومنتخب جنوب إفريقيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وعلى الجانب الآخر، تعادل منتخب مالي مع منافسه ناميبيا بنتيجة 0-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء.

وبهذه النتائج، تأهل منتخب مالي متصدرا للمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، وجنوب إفريقيا وصيفا برصيد 4 نقاط.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتهاء دور المجموعات.

1.مالي - 5 نقاط

2.جنوب إفريقيا - 4 نقاط

3.ناميبيا - 4 نقاط

4.تونس - نقطتين

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