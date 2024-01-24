هيرفي رينارد يعلق على أنباء تدريبه منتخب الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على الأنباء المتداولة التي تفيد بتدريبه لمنتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي.

وقال رينارد في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "تدريب الجزائر؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي، لدي عقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى شهر أغسطس المقبل".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أقال مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي بعد الفشل في التأهل من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بكأس الأمم الإفريقية.

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