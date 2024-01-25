محمد صلاح يبدأ رحلة العلاج من الإصابة

الشارقة - اميمة ياسر - وصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، إلى إنجلترا منذ قليل، لبدء رحلة علاجه من الإصابة التي لحقت به في كأس الأمم الإفريقية 2023 وأبعدته عن التواجد مع الفراعنة في البطولة.

تعرض محمد صلاح لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة مصر وغانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023، ليغادر صلاح البطولة متوجها إلى ليفربول لبدء رحلة العلاج على أمل اللحاق بالمنتخب مجددا حال الوصول إلى النهائي حسب الاتفاق بين اتحاد الكرة المصري ونادي ليفربول.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل للدور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا 2023 وينتظر ثاني المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية، وزامبيا وتنزانيا.