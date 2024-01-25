في غياب صلاح.. ليفربول يتأهل لنهائي كأس الرابطة بعد تعادله مع فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق ليفربول بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد التعادل مع فولهام بهدف لكل فريق في مباراة إياب نصف النهائي.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب أنفيلد بثنائية مقابل هدف ليكون مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 لصالح الريدز.

بدأ ليفربول المباراة بهجوم مباغت بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب ويقلص آمال فولهام في التأهل.

ونجح لويس دياز نجم الريدز في إفتتاح التسجيل بهدف مبكر منذ الدقيقة 11.

سيطر فولهام وضغط على ليفربول بعد الهدف بثاً عن تعديل النتيجة دون جدوى تنتهي أحداث الشوط بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني كثف أصحاب الأرض الضغط الهجومي على الريدز ونجح عيسى ديوب في إراك التعادل في الدقيقة 77.

شهدت الدقائق العشر الأخير إثارة كبير بين الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتاهل ليفربول للنهائي.