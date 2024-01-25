الاتحاد الجزائري يفاوض مدرب منتخب مصر السابق لخلافة جمال بلماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت بعض الأنباء حول مفاوضات المدرب الذي سيخلف جمال بلماضي لتدريب المنتخب الجزائري الوطني.

وكشف موقع "الجزائر سبورت" أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يفاوض البرتغالي كارلوس كيروش لتولي قيادة تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وسبق لكيروش تدريب منتخب مصر في الفترة بين 8 سبتمبر 2021 حتى 11 أبريل 2022.

وأعلن الاتحاد الجزائري، اليوم الأربعاء، إقالة المدرب جمال بلماضي من تدريب منتخب الجزائر، بعد الخسارة من موريتانيا والخروج من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

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