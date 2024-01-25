"صدمة قوية للمنتخب".. إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة أمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر عبر بيان رسمي.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي: "تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا".

وأضاف: "توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ وحالته الآن مستقرة و سوف يمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة".

وتعد هذه هي الإصابة الثالثة في صفوف المنتخب المصري، بعد إصابة محمد صلاح بتمزق في العضلة الخلفية، ومحمد الشناوي بخلع في الكتف.

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