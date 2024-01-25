قبل لقائهما في كأس أمم آسيا.. تعرف على تاريخ مواجهات منتخب السعودية أمام تايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب السعودي لملاقاة نظيره منتخب تايلاند غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد "المدينة التعليمية" بقطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

ويتواجد منتخبا السعودية وتايلاند في المجموعة السادسة بالبطولة، رفقة كلا من "عمان وقيرغيزستان".

وتشهد مواجهات المنتخبين معاً، تفوقاً كبيراً لصالح "الأخضر" السعودي، حيث سبق أن تواجها المنتخبين معاً في 12 مباراة سابقة، ما بين ودية ورسمية، حقق خلالهم المنتخب السعودي الفوز في 11 مباراة، بينما حسم التعادل لقاء واحد بينهما.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين المنتخبين في بطولة أمم آسيا، حيث تواجها معاً من قبل في نسختي، الأولى عام 1992 وانتهت بفوز المنتخب السعودي برباعية نظيفة، قبل أن تتكرر المواجهة مرة أخرى في نسخة 1996 وانتهت بفوز "الأخضر" السعودي أيضاً بستة أهداف دون مقابل.

وسجل لاعبو المنتخب السعودي 34 هدفاً في شباك المنتخب التايلاندي، بينما استقبلت شباكهم ثلاثة أهداف فقط.

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