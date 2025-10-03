آل الشيخ لـ"دوت الخليج" : السعودية ستدعم سوريا بعمارة المساجد وتوعية الأئمة والدعاة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ"دوت الخليج" دعم المملكة العربية السعودية بالوقوف مع سوريا من خلال الطموحات القوية والمشتركة لإقامة دورات للأئمة والمؤذنين، وتوعية الدعاة، وتقديم مصاحف القرآن الكريم لوضعها بالمساجد، وإعادة الإعمار بكل الإمكانات التي تتمكن بها وزارة الشؤون الإسلامية فيما ينفع المسلمين بصفة عامة وينفع السوريين بصفة خاصة لتثبيت أمنهم واستقرارهم من خلال تدريب الأئمة والمؤذنين.

وأضاف آل الشيخ: "الشعب السوري يستحق منا كل دعم ومؤازرة بقدر إمكاناتنا وقدراتنا ولكني أنا على يقين بأن الشعب السوري أهل لأن يبنوا أنفسهم بأنفسهم وأن يستعينوا بأصدقائهم المخلصين في بعض الأمور،، ويجب الاستعجال في محاولة إعادة بناء بيوت الله التي دمرت في سوريا من خلال الفتنة التي أصابتها".

وقال آل الشيخ أيضا: "نحمد الله رب العالمين الذي وهب لبلادنا المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يعمل ليل نهار لخدمة دوت الخليج ولخدمة البشرية أجمع ولا سيما المسلمين والعرب، والخير الذي اعتمر في قلب ولي العهد ايده الله الحقيقة ما كنا نحلم أن نراه من خلال هذا النشاط والصدق والإخلاص واستشعاره لجميع الأمور التي تؤذي الإنسان ولاسيما المسلمين والعالم العربي وجميع البشر".

واضاف: "أعتقد أن ولي العهد أعظم نعمة أنعم الله بها علينا بعد التوحيد في هذا الزمان وهذا الرجل العظيم الذي استطاع في فترة وجيزة أن يغير وجه المملكة العربية السعودية إلى أرقى وأنقى مراحل التاريخ رجل عظيم في وقت نحن في أمس الحاجة في المملكة العربية السعودية بل العالم أجمع له لكونه رجل حكيم بعيد الرؤى والرؤية وكأنه يحقق لنا اليوم ما كنا ننتظر إليه لأعوام ورؤيته للعالم العربي والإسلامي رؤية بعيدة كما قال إنه سيجعل من الشرق الأوسط أوروبا الحديثة وهذه الرؤية البعيدة تتحقق الآن أيضا".

وتابع: استطاع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بفضل حنكته وسياسته أن يشارك في تثبيت الأمن والاستقرار في الجمهورية السورية وغيرها من بعض الدول التي أوشكت أن تقع.

وتطرق وزير الشؤون الإسلامية إلى أن ما يحصل الآن في سوريا نعتبرها أيضا معجزة، فملايين من السوريين تشتتوا في، مؤكدا أن الوزارة على تم الاستعداد لبذل كل ما في وسعها لخدمة بيوت الله والدعاة ونشر الاعتدال والتسامح ونبذ العنف والتطرف والغلو كل ما يخالف ديننا الإسلامي، وهذه توجهات خادم الحرمين ومتابعة تنفيذ لهذه المتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، أوضح وزير الاوقاف السوري محمد أبو الخير أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وللاستفادة من الخبرة الطويلة للمملكة ومن عطائها وما ذخرت به قديما وحديثا في خدمة بيوت الله عز وجل وخدمة الدعوة والإرشاد وسننقل هذه الخبرات إلى القطر العربي السوري ففي سوريا 13 ألف مسجد تحتاج إلى الكثير من البناء الحقيقي

وأضاف: نحن بعد تحرير بلادنا بفضل الله أتينا إلى مرحلة التمكين وإلى مرحلة البناء بناء الإنسان وبناء البنيان وتطرق إلى بناء الإنسان على التوحيد الخالص وهذه الحقيقة التي يسمو بها الإنسان إلى أن يوحد الله سبحانه وتعالى فمن التوحيد الخالص يتم بناء هذا الإنسان البناء المتكامل الذي يسعى إليه في دنياه وفي آخرته إن شاء الله تعالى فالتعاون مستمر ما بين الوزارتين بين وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية وبين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة

وتابع: هذه باكورة التعاون وبدورنا قمنا بدعوة معاليه لزيارة قطرنا العربي السوري والصلاة في المسجد الأموي وزيارة المساجد الكبرى في بلدنا سوريا، والعلاقة وثيقة جدا فيما بين المملكة وما بين سوريا.

وأشاد أيضا بالتعاون السعودي - السوري في مكافحة التطرف وأيضا تعزيز القيم السمحة والوسطية بين البلدين، مضيفا بأن من أركان هذه الزيارة أن نستفيد من خبرة المملكة الحقيقة في ضبط الخطاب الديني الخطاب والمملكة رائدة في هذا المجال ونحن نستفيد من خبرتها.

ونوه الوزير ابو الخير بالموقف العظيم لولي العهد مع سوريا في رفع العقوبات والسعي الدائم لخدمة سوريا، قائلا: " واجبنا أن ننسب الفضل أولا لأهله وأن نشكر الله عز وجل على هذا الفضل وأن نشكر من قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".