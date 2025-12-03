الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَين اثنين بالضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه قتل شابين قال إنهما هاجما جنوده في حادثتين وقعتا في الضفة الغربية المحتلة. ووقعت الحادثة الأولى مساء الاثنين بالقرب من الخليل في جنوب الضفة، وتعرضت فيها جندية لإصابة طفيفة إثر صدمها بسيارة في عملية دهس، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجيش. وبعد مطاردة استمرّت ساعات، قتل السائق خلال محاولة توقيفه، بحسب البيان.

ولم تُعد السلطات الإسرائيلية جثّة القتيل، وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة الغربية وزارة الصحة بمقتل الشاب، برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.

أما العملية الثانية فوقعت بالقرب من رام الله في وسط الضفة، بحسب الجيش.

وأوفد الجيش إثر تلقّيه بلاغاً، حيث قام مشتبه به بطعن جنود ردّوا عليه بإطلاق النار وأردوه قتيلاً، بحسب بيان عسكري. وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخصين في العشرين من العمر إصابة طفيفة.