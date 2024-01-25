كأس الأمم الأفريقية.. موعد مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد مواجهة المنتخب الوطني المصري مع نظيره، الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى دور الـ 16 بشكل رسمي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط.

بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لدور الـ16 من البطولة نفسها، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ثلاثة نقاط.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وسوف تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبلة 28 يناير، وتحديدا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني فشل في تحقيق أي فوز حتى الآن، في البطولة الأفريقية، رغم التأهل، حيث تعادل في جميع مباريات المجموعات مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2\2.

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