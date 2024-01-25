"على خطى الفراعنة".. رحلة منتخب الكونغو من دور المجموعات إلى مواجهة مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ليضرب موعدا مع مصر يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

رحلة منتخب الكونغو من دور المجموعات إلى مواجهة مصر بدور الـ16

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مركز المعارض في أبيدجان بساحل العاج، عن وقوع منتخب الكونغو في المجموعة السادسة بجانب المغرب وزامبيا وتنزانيا.

ليضع المنتخب الكونغولي عينه على المركز الثاني للمجموعة، نظرا لصعوبة منافسة المنتخب المغربي على الصدارة.

وافتتحت الكونغو أولى مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2023 بالتعادل مع زامبيا بنتيجة 1-1، وبعدها التعادل أمام المغرب بنفس النتيجة، واختتم المجموعة بالتعادل مع تنزانيا سلبيا.

وبتلك النتائج، حصد منتخب الكونغو ثلاث نقاط من 3 تعادلات بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، وجاء وصيفا للمجموعة السادسة.

وتأهلت إلى دور الـ16 لمواجهة المنتخب المصري الذي يمتلك نفس عدد النقاط "3" من ثلاث تعادلات، ووصيفا للمجموعة الثانية.

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