أمم أفريقيا.. كلوب يكشف كواليس قرار عودة محمد صلاح إلى ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني فلريق ليفربول الإنجليزي كواليس قرار عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر إلى إنجلترا لإستئناف علاجه بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام غانا في كأس أمم أفريقيا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب نهاية مباراة ليفربول وفولهام بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية: “ منتخب مصر وليفربول يبحثان عن نفس الشئ، وهو أن يكون محمد صلاح جاهزاً ي أسرع وقت ممكن ”.

وأضاف: “ اذا بقي صلاح في أفريقيا ولم يحصل على العلاج المثالي لإصابته فقد يؤدي ذلك لتأخر عودته للملاعب مرة أخرى ”.

وأكمل كلوب: “ لقد أحضرناه إلى هنا لنقدم له أفضل رعاية طبية ممكنة، وليس بهدف إبعاده عن منتخب مصر ”.

وأتم: “ كل شئ تم الإتفاق عليه مع المنتخب المصري، اذا كان محمد صلاح جاهزاً وتأهل المنتخب للنهائي فسيكون هناك ليشارك في المباراة ”.