اخبار الرياضه

الامارات | «الجودو» يترقب اليوم قرعة «البرتغال غراند بري»

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجودو» يترقب اليوم قرعة «البرتغال غراند بري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب منتخب الجودو اليوم إجراء قرعة بطولة البرتغال «غراند بري» الكبرى التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي من 25 إلى 28 الجاري. وتشارك الإمارات في البطولة بجانب أربع دول عربية أخرى، و92 دولة إجمالاً يمثلها 657 لاعباً ولاعبة.

ووصلت البعثة إلى البرتغال بعد اختتام معسكر جورجيا، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم أربعة لاعبين هم: اللاعبة باتسو ألتان (وزن الخفيف تحت 57 كغم)، وكريم عبداللطيف (وزن تحت 73 كغم) للخفيف المتوسط، وجريجوري أرام (الوزن الثقيل) تحت 90 كغم، ومعروف عمر (وزن فوق 100 كغم).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا