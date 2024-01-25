الامارات | «الجودو» يترقب اليوم قرعة «البرتغال غراند بري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب منتخب الجودو اليوم إجراء قرعة بطولة البرتغال «غراند بري» الكبرى التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي من 25 إلى 28 الجاري. وتشارك الإمارات في البطولة بجانب أربع دول عربية أخرى، و92 دولة إجمالاً يمثلها 657 لاعباً ولاعبة.

ووصلت البعثة إلى البرتغال بعد اختتام معسكر جورجيا، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم أربعة لاعبين هم: اللاعبة باتسو ألتان (وزن الخفيف تحت 57 كغم)، وكريم عبداللطيف (وزن تحت 73 كغم) للخفيف المتوسط، وجريجوري أرام (الوزن الثقيل) تحت 90 كغم، ومعروف عمر (وزن فوق 100 كغم).