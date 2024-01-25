الامارات | السعودية يارا الحقباني تشارك في «مبادلة أبوظبي» للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عدد من نجمات التنس الموهوبات مشاركتهن في بطولة «مبادلة أبوظبي» المفتوحة للتنس، منهن لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني، وكذلك اليابانية إينا كويكي، إذ تشاركان في التصفيات، بينما تنضم الفلبينية إيلا ألكسندرا إلى القرعة الرئيسة في الجزء الثاني من البطولة.

وتقام منافسات هذا العام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية من 3 إلى 11 الشهر المقبل، بمشاركة كوكبة من ألمع النجمات من بينهن يلينا ريباكينا من كازاخستان، وماريا ساكاري من اليونان، وباربورا كريجيكوفا من جمهورية التشيك.

ومع انضمام الفائزتين بالبطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، نعومي أوساكا وإيما رادوكانو، جنباً إلى جنب مع أُنس جابر؛ يتطلع الجمهور إلى مشاهدة أفضل لاعبات العالم وهن يتنافسن للحصول على لقب بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وبعد احترافها في سن الـ14، أصبحت يارا الحقباني أول سعودية على الإطلاق تفوز ببطولة تنس للمحترفات في عام 2022، عندما فازت على تمارا إرماكوفا لتحصد لقب بطولة «مدينة عيسى J5» في البحرين.

وقالت يارا الحقباني في تصريح صحافي: «سعيدة للغاية بحصولي على بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولة، وأسعى لاختبار نفسي أمام هذه الأسماء اللامعة في التنس».

• تقام البطولة بين 3 و11 الشهر المقبل بمشاركة نجمات عالميات.