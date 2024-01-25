الامارات | مدربو «أمم إفريقيا» يرفضون الظل ويتصدّرون المشهد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت الإثارة في بطولة أمم إفريقيا المقامة حالياً في ساحل العاج، مع انتهاء مرحلة المجموعات، إذ لم تقتصر الإثارة على المستطيل الأخضر فقط، سواء بخروج منتخبات لها ثقلها في القارة السمراء، مثل الجزائر وغانا، وتأهل منتخبات للمرة الأولى من بينها موريتانيا والرأس الأخضر، ولكنها امتدت إلى المدربين الذين كانوا هم العنوان الأبرز في مرحلة المجموعات، فأطلوا برأسهم على الأحداث، سواء من خلال أزمات أثارها البعض، أو بتصريحات مستفزة.

للإطلاع على أبرز خمسة مواقف مثيرة للمدربين في النسخة الـ34 من البطولة الإفريقية، يرجى الضغط على هذا الرابط.