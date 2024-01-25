بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة.. تعرف على ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي تضم كلا من " المغرب، تنزانيا، زامبيا والكونغو الديمقراطية".

وشهدت هذه الجولة من المجموعة السادسة مباراتين، الأولى جمعت بين منتخب المغرب أمام منتخب زامبيا، وانتهت بهدف دون مقابل لصالح المنتخب المغربي.

و شهدت المجموعة ذاتها مباراة أخرى جمعت بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبهذه النتائج، يأتي المنتخب المغربي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب الكونغو الديمقراطية ب 3 نقاط، ويأتي المنتخب الزامبي في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع منتخب تنزانيا بنفس الرصيد من النقاط.

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