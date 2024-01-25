كيف تأهل منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ضمت المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية منتخب المغرب بجانب الكونغو الديمقراطية، وزامبيا وتنزانيا.

وبدأت مباريات الجولة الأخيرة في المجموعة السادسة، المغرب ضد زامبيا وتنزانيا ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الأربعاء.

وبدأت مواجهات الجولة الثالثة بتصدر منتخب المغرب للمجموعة برصيد 4 نقاط، والكونغو الديمقراطية في المركز الثاني برصيد نقطتين، وفي المركز الثالث زامبيا برصيد نقطتين، وفي المركز الاخير منتخب تنزانيا بنقطة.

وسجل منتخب المغرب هدف الفوز بمرمى زامبيا في الدقيقة 37، وعلى الجانب الأخر ظلت النتيجة بالتعادل السلبي، ليستمر ترتيب المجموعة المجموعة كما هو مع اختلاف عدد النقاط.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء دور المجموعات.

1.المغرب - 7 نقاط

2.الكونغو الديمقراطية - 3 نقاط

3.زامبيا - نقطتين

4.تنزانيا - نقطة

ويلاقي منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.

وتلتقي الكونغو بمنتخب مصر يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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