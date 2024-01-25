بطولة ألمانيا: بايرن يستعيد توازنه بفوز خجول على أونيون برلين

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب توازنه بعد سقوطه على يد فيردر بريمن في الجولة الماضية وتغلب بصعوبة على أونيون برلين 1 0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة للدوري الألماني لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا الأربعاء.

وشهدت المباراة لحظة مثيرة للجدل عندما قام مدرب أونيون الكرواتي نيناد بييلتسا بضرب لوروا سانيه على وجهه، بعدما كان الأخير يحاول أخذ الكرة منه لتنفيذ رمية تماس في الدقيقة 74.

وطُرد على إثر هذه الحادثة بييلستا ببطاقة حمراء مباشرة ليترك مقاعد البدلاء نحو المدرجات، من دون أن يخلو خروجه برفقة عناصر أمن من تلاسن مع بعض المشجعين، فيما تلقى سانيه بطاقة صفراء.

وسجّل هدف الفوز للبايرن البرتغالي رافايل غيريرو (46)، ليقلّص العملاق البافاري الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر والمحلّق هذا الموسم إلى أربع نقاط.

من جهته، تجمّد رصيد أونيون الذي كان قد تأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحلوله رابعاً في البوندسليغا الموسم الماضي، عند 14 نقطة في المركز 15.

وتعرّض بايرن لنكسة بإصابة مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو والذي حلّ مكانه لاعب توتنهام هوتسبير الإنكليزي السابق إريك داير الذي ارتدى قميص بايرن للمرة الأولى (46).

وفي ظل غياب الكوري الجنوبي كيم مين جاي الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا، سيكون الهولندي ماتيس دي ليخت الخيار الوحيد كقلب دفاع لمدرب البافاري توماس توخل بمواجهة أوغسبورغ السبت في الدوري، بحال لم يتعافَ أوباميكانو من الإصابة.

والمرة الأخيرة التي خسر فيها بايرن مباراتين على أرضه في الدوري في موسمٍ واحد تعود إلى 2001، مما يسلّط الضوء على حجم هيمنته على الكرة الألمانية.

وبعدما انتهى الشوط الاول بتعادل سلبي، نجح غيريرو من أول هجمة بعد انطلاق الثاني في هزّ الشباك بعدما تابع بيسراه وبطريقة رائعة الكرة التي كان قد سددها المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين خطيرة وتصدى لها الحارس السويسري فريديريك رونو (46).

وظنّ كاين أنّه سجّل هدفه الـ23 في مباراته الـ18 في الدوري، لكنّ تقنية الحكم المساعد "في إيه آر" تدخلت لإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على سانيه (56).