كأس الرابطة الانكليزية: ليفربول يلحق بتشلسي إلى النهائي

الرياص - اسماء السيد - لندن: بلغ ليفربول نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه على الرغم من تعادله مع مضيفه فولهام 1 1 الأربعاء في لقاء الاياب من الدور نصف النهائي مستفيداً من فوزه عليه 2 1 ذهاباً، ليلاقي تشلسي في نهائي مرتقب.

ويواصل ليفربول متصدّر الدوري بفارق خمس نقاطٍ عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، نتائجه الإيجابية في ظل غياب نجمه المصري محمد صلاح، الذي عاد إلى ليفربول للعلاج من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرّض لها أمام غانا (2 2) خلال مشاركته مع "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.

وهذا الانتصار الرابع توالياً في جميع المسابقات من دون اللاعب الذي يتصدّر ترتيب الهدافين في الدوري بـ14 هدفاً بالمشاركة مع النروجي إرلينغ هالاند مهاجم سيتي.

سجّل الكولومبي لويس دياس (11) لليفربول وعادل الفرنسي إيسا ديوب (77).

دخل ليفربول المباراة بتغييرات عدّة على تشكيلته الأساسية التي فازت على بورنموث 4 0 في المرحلة 21 من الدوري، إذ بدأ المدرب الألماني يورغن كلوب بالحارس الاحتياطي الايرلندي كاومهين كيليهر، قلب الدفاع الشاب دجاريل كوانساه، لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ ومواطنه المهاجم كودي خاكبو.

ولم ينتظر دياس سوى 11 دقيقة ليفتتح التسجيل بتسديدة لم يتمكّن الحارس الألماني بيرند لينو من التعامل معها بطريقةٍ صحيحة.

وهذا الهدف الثاني فقط للكولومبي في المباريات الـ12 الأخيرة ضمن جميع المسابقات.

وأهدر البرازيلي أندرياس بيريرا هدف التعادل بتسديدةٍ ارتدت من القائم الأيسر (53).

وعادل ديوب لاصحاب الارض بعدما تابع عرضية مميّزة من الويلزي هاري ويلسون (77).

وتصدّى كيليهر لتسديدةٍ قويةٍ من ويلسون مانعاً تقدّم الضيوف (80).

ودفع كلوب بقلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي ولاعب الوسط الشاب بوبي كلارك للحفاظ على النتيجة.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة مع نوريتش سيتي من الدرجة الثانية الأحد في الدور الرابع من كأس إنكلترا، في حين يواجه فولهام ضيفه نيوكاسل يونايتد السبت ضمن الدور عينه.