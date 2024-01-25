نجم برشلونة يساند تشافي بعد الخروج من كأس إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رونالد أروخو مدافع فريق برشلونة مساندته للمدير الفني تشافي هيرنانديز رغم الخروج الحزين مساء أمس الأربعاء من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو والاقتراب من موسم صفري.

وقال اروخو في تصريحات لصحيفة سبورت الأسبانية : اتلتيك بيلباو منافس رائع وصعب للغاية وخاصة على ملعبهم وامام جماهيرهم المتحمس دوما، دعونا ننظر للواقع اننا كنا منافسين اقوياء على الملعب طوال المباراة وقدمنا مباراة قوية رغم افتقادنا للعديد من لاعبينا بسبب الإصابة وشارك لاعبينا الشباب في المباراة بشكل اكبر من المطلوب لكنهم اظهروا شخصية كبيرة بالفعل.

بالقطع يكون دائما من الصعب الخروج من اي بطولة لكن الآن علينا التركيز في المباريات القادمة في الليجا ودوري أبطال أوربا مباراة نابولي الأيطالي تقترب ولدينا مباريات هامة للغاية في الدوري الأسباني لمحاولة تقليل النقاط مع جيرونا وريال مدريد.

وعن موقف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قال اروخو : الأمر يعتمد على قرار الإدارة لكن على مستوى الاعبين فقد قام تشافي معنا بعمل رائع وطور أداء عدد كبير منا ونحن نريده ان يستمر مع برشلونة لاطول فترة ممكنة.

يذكر ان كوندي مدافع برشلونة قد صرح بتصريح مماثل مطالبا بضرورة بقاء تشافي رغم العديد من الروايات في الصحف الاسبانية عن وجود خلافات بين تشافي وعدد من لاعبي برشلونة من بينها حدوث مشادة بينه وبين لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج الأسبوع الماضي وايضا بعض الخلافات مع المدير الرياضي لبرشلونة البرتغالي ديكو.