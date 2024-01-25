كواليس جديدة حول الصفقة التبادلية بين بيراميدز والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن كواليس الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز المقرر إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث نادي الزمالك التعاقد مع أكثر من لاعب مميز في الميركاتو الشتوي الجاري وذلك بعد حل أزمة القيد في الساعات الماضية لتعزيز صفوف فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك قام بإنهاء كافة اتفاقياته للانتقال لصفوف بيراميدز حيث يتبقى فقط تفعيل الاتفاق.

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وأضاف” هل ينتقل في يناير الجاري، وفي المقابل ينضم عبد الله السعيد لصفوف القلعة البيضاء ويرتدي القميص الأبيض أو يؤجل صبحي الانتقال لبيراميدز في بداية الموسم الجديد”.

وشدد على أن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز بات على أعتاب الرحيل من صفوف السماوي حيث يرغب في ختام مشواره الكروي داخل جدران فريق جماهيري.

وأنهى شوبير حديثه ” قد يكون ارتداء اللاعب للقميص الأبيض من خلال صفقة تبادلية مع محمد صبحي”.