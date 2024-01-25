رينارد يرد على أنباء توليه تدريب منتخب الجزائر

رد هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب فرنسا للسيدات على أنباء توليه قيادة منتخب الجزائر خلفاً لـ جمال بلماضي.

آشارت تقارير صحفية إلى اقتراب رينارد من تولي قيادة منتخب الجزائر بعد إقالة بلماضي.

كان منتخب الجزائر قد قرر إقالة بلماضي بعد الوداع المبكر لبطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

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وقال رينارد في تصريحات عبر صحفية “البلاد” الجزائرية: “”لا أزال مرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي حتى العام الجاري وتحديدًا حتى أولمبياد باريس”.

ويمتلك رينارد خبرة واسعة في أفريقيا حيث سبق وتولى قيادة منتخبات زامبيا وأنجولا وكوت ديفوار والمغرب، كما تولي قيادة منتخب السعودية.

وفاز صاحب الـ56 عاماً بـ كأس أمم أفريقيا مرتين الأولى كانت مع منتخب زامبيا، والثانية مع منتخب كوت ديفوار.

بخلاف رينارد تردد اسم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، ضمن المرشحين لتولي تدريب محاربو الصحراء.