ضربة قوية.. طبيب المنتخب يكشف مدة غياب إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني مدة غياب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر عقب تعرضه للإصابة خلال الساعات الماضية، بارتجاج في المخ خلال التدريبات الأخيرة للفراعنة.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل، في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال طبيب المنتخب في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": " إمام عاشور تعرض للإصابة بارتجاج في المخ خلال المران، وللأسف سيغيب عن مباراة مصر أمام الكونغو المقبلة".

أضاف: "البروتوكول الطبي لأي لاعب يصاب بارتجاج يحتم إراحته لمدة 6 أيام، وحال تأهلنا سيتم تجهيز وتأهيل إمام عاشور للمشاركة في مواجهة دور الثمانية".

وأوضح: "سبب إصابة إمام عاشور، بارتجاج في المخ وإغماء في الملعب، أنه لعب كرة باك وورد وسقط على رأسه، لكن حاليا حالته جيدة ومستقرة".

ويعد غياب إمام عاشور عن المنتخب في مواجهة الكونغو الديمقراطية ضربة قوية، كونه ثالث لاعب من العناصر الأساسية، يتعرض للإصابة بعد مغادرة الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي للمعسكر لتلقي العلاج في الخارج.

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